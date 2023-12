Inter | è un' altra vita senza Lautaro Martinez

... il Napoli di quest'anno è l'. Magari non gioca proprio allo stesso modo, magari ha una ... Invece senza Lautaro è un'vita , è pareggino in Liguria e se ne riparla la settimana prossima, all'...Il Lecce chiude il suo più che soddisfacente 2023 con un'insidiosa trasferta. Dopo aver ceduto sul campo dell', e prima di aprire il nuovo anno in casa della Lazio, i giallorossi saranno di scena sabato 30 dicembre sul campo dell' Atalanta nel ...Voti striminziti quelli del Corsport per gli interisti dopo il pari di Genova. Siu salvano in pochi, nessuno brilla. S.Inzaghi (all.) 6 Resta l’amaro in bocca per il ...Le parole del difensore nerazzurro dopo il pareggio contro il Genoa: ad una domanda sullo scudetto ha reagito così, tutti i dettagli ...