Inghilterra | allagato il tunnel Eurostar | stop ai treni tra Regno Unito e Europa

(Di sabato 30 dicembre 2023) Un allagamento significativo in unferroviario ha causato la cancellazione di almeno 14, creando notevoli disagi per i passeggeri in viaggio da e verso Londra. La situazione si è verificata a causa del maltempo che ha colpito il sud dell’, sul suo sito web, ha comunicato che il problema di infrastruttura sulla linea ad alta velocità vicino a Londra ha reso necessarie le cancellazioni. L’agenzia di stampa britannica Pa ha riferito che l’allagamento ha interessato unsotto il Tamigi, portando alla sospensione delle corse da e per la capitale inglese. I servizi ad alta velocità tra Ebbsfleet International, nel Kent, e Londra St Pancras International non saranno operativi per l’intera giornata.si è scusato ...

Almeno 14 treni Eurostar sono stati cancellati sabato 30 dicembre da e verso Londra a causa dell'allagamento di un tunnel ferroviario a sud dell'per via dal maltempo. " A causa di un problema di infrastruttura sulla linea ad alta velocità vicino a Londra, siamo costretti a cancellare alcuni treni da e per Londra ", ha dichiarato ...E' caos inalla vigilia dei festeggiamenti di fine anno per l'annullamento solo in mattinata di ...International e London St Pancras International perché un tunnel sotto il Tamigi èMeteoWeb Tutti e 41 treni Eurostar da e per Londra sono stati cancellati per la giornata di oggi. Lo ha annunciato la compagnia ferroviaria sul proprio sito web. “L’allagamento dei tunnel tra St. Panc ...Puoi acconsentire all’utilizzo di tali tecnologie utilizzando il pulsante “Accetta”. Cliccando su "continua senza accettare" verranno applicate le impostazioni predefinite, non verrà fornito il ...