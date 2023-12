INGEGNERE MECCANICO PROGETTISTA

(Di sabato 30 dicembre 2023) INSERITO DA: Orienta spa – IL GIORNO: 02/12/2023 SETTORE: EngineeringSEDE DI LAVORO: Perugia Orienta Spa – Società Benefit filiale di Perugia ricerca urgentemente per importante Azienda cliente del settore metalUN/UNA Il/la si occuperà di: Progettazione di impianti, in linea con gli standard aziendali e gli adempimenti per la qualità e le certificazioni; Realizzazione di studi di fattibilità dei prodotti e componenti; Garantire la corretta implementazione delle attività di sviluppo di nuovi prodotti e componenti. Al/alla è richiesto: Laurea in Ingegneria Meccanica (si valutano profili anche con la sola laurea triennale); Preferibile esperienza pregressa nella mansione (si valutano anche profili senza esperienza); Conoscenza software CAD 2D e 3D. Tipologia di contratto: temporaneo a scopo assunzione Orario di lavoro: full time Luogo di lavoro: Ponte ...

Fa rumore la notizia secondo cui, due anni fa, undi Musk è stato ferito da una macchina in un mega impianto in Texas. La replica: "Era un braccio, i miei androidi non c'entrano". Il ministero della Salute ha diffuso delle linee ...Unumano è stato aggredito in modo brutale da una macchina. L'aggressore è stato spento, ... È un bracciosenza intelligenza come quello che a novembre ha schiacciato un operaio in ...Come finisce Quello che veramente importa film 2017. Quello che veramente importa trama e finale spiegazione del film The Healer ...PALMA DI MAIORCA – Meccanici e ingegneri sorridono. Poi diventa chiaro che il primo a non prendersi sul serio (e come potrebbe) è proprio quello che sta cercando ...