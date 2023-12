Influenza | un milione a letto per Capodanno E poi c' è la Long-flu | la sindrome post influenzale Ecco i sintomi

(Di sabato 30 dicembre 2023) Unadesso, chissà quanti dopo. Dolori, brividi, tosse, mal di gola e febbre alta sonoben noti a tantissime persone. La stagionele è nel pieno e procede a passo di record, intasando i telefoni, di studio e cellulari, dei medici di famiglia, riempiendo i pronto soccorso, sia degli adulti che quelli pediatrici. E' in decisa crescita la curva epidemica per...

(Adnkronos) – Numeri record per l’ Influenza in Italia. “Nella 51esima settimana del 2023”, dal 18 al 24 dicembre , “la curva epidemica delle ... ()

Scienziati come Montagnier e prima ancora Sabin raccomandavano di non vaccinare a pandemia in corso perché ciò provoca varianti. L'articolo Un ... (lucascialo)

Record di casi per le malattie virali. Allarme dagli ospedali per gli anziani colpiti. “Ancora in tempo a fare la vaccinazione” (repubblica)

... quest'anno le feste natalizie sono sì libere ma stanno portando a un picco di casi dicome non si vedeva da dieci anni, con undi italiani a letto con la febbre. "Il cocktail di ...Colpa del picco die delle sindromi influenzali, che nell'ultima settimana hanno interessato circa undi italiani. "Mai viste tante così tante: non nell'anno della pandemia H1N1 (...quest'anno le feste natalizie sono sì libere ma stanno portando a un picco di casi di influenza come non si vedeva da dieci anni, con un milione di italiani a letto con la febbre. "Il cocktail di ...Un milione a letto adesso, chissà quanti dopo Capodanno. Dolori, brividi, tosse, mal di gola e febbre alta sono sintomi ben noti a tantissime persone. La ...