Infarto in pista | morto l’ex pilota brasiliano Gil de Ferran

Leggi su tpi

(Di sabato 30 dicembre 2023) Gil deimprovvisamente venerdì per un attacco di cuore mentre era al volante in. Aveva 56 anni. La notizia è stata comunicata dalla federazione brasiliana dell’automobile. Una notizia che sconvolge il motorsport. Deha avuto unal motor racing club privato di Opa-locka, in Florida, a mezz’ora da Miami, mentre guidava una vettura: al suo fianco c’era il figlio Luke. L’auto si è fermata all’ingresso dei box, senza alcun incidente: Deè stato prontamente trasportato in ospedale dove però purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare. In lutto anche la McLaren, di cui è stato direttore sportivo in Formula 1 dal 2018 al 2021 ed era attualmente consulente. Nato a Parigi nel 1967, figlio dell’ingegnere meccanico Luc De, Gil si ...