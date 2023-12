Infarto in pista | McLaren sotto choc | la morte che sconvolge le quattro ruote

(Di sabato 30 dicembre 2023) Colpito da uninGil de Ferran, simbolo del motorsport americano. Il due volte campione IndyCar e della 500 Miglia di Indianapolis nel 2003, è morto a soli 56 anni. Il malore è sopraggiunto ieri, venerdì 29 dicembre, mentre gareggiava sul circuito privato The Concours Club di Opa-Llocka, in Florida, insieme a suo figlio. A confermare la scomparsa della leggenda brasiliana del motorsport è stata la Confederazione brasiliana dell'automobilismo sportivo in un comunicato. Gil lascia la moglie Angela e i figli Anna e Luke. "A nome mio e dell'intera famiglia CBA, preghiamo Dio di accogliere il nostro fratello in tutta la gloria e di sostenere la sua famiglia, i suoi amici e milioni di fan in tutto il mondo", ha dichiarato il presidente della CBA, Giovanni Guerra. I momenti più importanti della carriera del pilota brasiliano sono avvenuti ...

CAMPIONE CART Se n'è andato nella giornata di ieri - la notte italiana - Gil De Ferran all'età di 56 anni. Il brasiliano è stato stroncato da unmentre stava gareggiando incon il figlio Luke in Florida. A piangere la sua scomparsa il mondo dell'Indycar dove ha colto i suoi successi unitamente a quello della Formula 1 dove ...(Ci furono però anziani ebrei che morirono d', durante gli attacchi, al solo pensiero di ... al decollo, sentendo la sirena e pensando all'aereo fermo in, col serbatoio pieno. Capii che ...Gil de Ferran è morto improvvisamente venerdì per un attacco di cuore mentre era al volante in pista. Aveva 56 anni ... De Ferran ha avuto un infarto al motor racing club privato di Opa-locka, in ...Il mondo dei motori è in lutto per la scomparsa di Gil de Ferran: l’ex pilota brasiliano è morto per un attacco di cuore al volante ...