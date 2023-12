Indovina indovinello | cosa non vi dicono sulla manovra di governo?

(Di sabato 30 dicembre 2023) Oggi Maurizio Leo in un’intervista dice che il prossimo anno ilcercherà di aiutare anche il ceto medio. Perché questo è il punto fondamentale: questa, nonostante la sinistra sia indignata, è unache ha due caratteristiche. In primis, aiuta i più deboli. E secondo: non è passata con il voto di fiducia, ma è stata votata e discussa dal Parlamento. Che fine fanno tutte le scemenze che ci avevanoi raccontato i giornali? Ricordate? Ildiviso, Forza Italia che se ne vuole andare via, Tajani che non ottiene quello che vuole. Ci avete rotto le scatole affermando che la ducetta decide tutto da sola e poi ilapprova la finanziaria senza voto di fiducia? Peraltro, fino a poco fa ci spiegavano che saremmo arrivati all’esercizio provvisorio se ilnon ...

Morgan compie 51 anni. E per l'occasione, ha deciso di festeggiare coinvolgendo i suoi fan in un piccolo. Sul proprio profilo Instagram, l'ex frontman dei Bluvertigo ha pubblicato il suo numero di telefono con tre cifre mancanti, invitando i suoi follower a capire qual è la combinazione ...: che cos'hanno in comune Belén Rodriguez e Ilary Blasi No, non fermatevi alla prima risposta, la più ovvia e scontata: c'è dell'altro oltre a un (ex) marito - almeno a detta ...Da soli o in compagnia, generalmente gli indovinelli costituiscono un ottimo passatempo ... probabilmente abbandonandosi ai ricordi. Test, indovina la fiction: qual è il titolo Solo 30 secondi di ...La tutela del dialetto è alla base della tutela delle tradizioni e della storia di una comunità. Così il proprietario ...