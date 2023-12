Incidente sul lavoro | 51enne morto al porto di Bari | proclamato sciopero di 24 ore

commenta Un uomo di 51 anni, Angelo Rossini, è morto in unlavoro al porto di Bari . L'operatore ha perso la vita durante le attività di movimentazione container: è stato investito da un mezzo di sollevamento che si spostava in retromarcia. Lo ...Un uomo di 51 anni, Angelo Rossini, è morto in unlavoro al porto di Bari. Secondo quanto si apprende, intorno alle 17.30 l'uomo sarebbe stato travolto da un mezzo di sollevamento che si spostava in retromarcia durante le attività di ...Incidente sul lavoro al porto di Bari: un 51enne, Angelo Rossini, ha perso la vita investito da un mezzo di sollevamento in retromarcia nelle manovre di spostamento dei container. A 51 anni lascia ...Il viceministro degli Esteri polacco Wladyslaw Teofil Bartoszewski ha consegnato a Ordasz una nota chiedendo una spiegazione dell'incidente e "l'immediata cessazione di tali attività", afferma il ...