Incidente stradale alla Gruccia | due donne ferite

tra due auto, uno dei due conducenti finisce in ospedale per accertamenti. È quanto avvenuto nella mattinata di oggi, 30 dicembre, all'incrocio semaforico di Riva, a Biella. Ignote, ...Ieri sera verso le 22.30 i Vigili del fuoco del distaccamento di Carpi sono intervenuti per unsulla strada Ravarino - Carpi, tra Sorbara e Bomporto, dove un'auto si era ribaltata e il conducente era rimasto bloccato all'interno. L'uomo è stato liberato e affidato alle cure dei ...Era stata oggetto del servizio di Fuori dal Coro, programma andato in onda giovedì scorso su Rete 4, che si è occupato del suo caso titolandolo: “Denunciati dai ladri di case: il mondo al contrario ...La vittima del terribile incidente stradale è una ragazza di appena 18 anni originaria di Taormina. Nel sinistro sono rimaste ferite anche 5 persone ...