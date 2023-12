Incidente Corso Francia | Pietro Genovese a processo per evasione dai domiciliari

Paura oggi pomeriggio sulla Via Aurelia nel Comune di Cerveteri. A causa di un incidente un’ auto è finita in un canale di scolo: due le persone ... (ilcorrieredellacitta)

Pietro Genovese è finito a processo per evasione . Come riporta Il Corriere della Sera il ventiquattrenne, agli arresti domiciliari per il duplice ... (thesocialpost)

L'auto si è fermata all'ingresso dei box, senza alcun: de Ferran è stato prontamente ...una forza formidabile in pista e fuori e ha avuto un impatto duraturo su tutti coloro che hanno...L'auto si è fermata all'ingresso dei box, senza alcun: De Ferran è stato prontamente ... Nel 1993 e 1994 hain Formula 3000, nel 1995 è passato in IndyCar (all'epoca Formula Cart) dove ...La vittima del terribile incidente stradale è una ragazza di appena 18 anni originaria di Taormina. Nel sinistro sono rimaste ferite anche 5 persone ...E' successo questa mattina Incidente stradale questa mattina in Riva, all'altezza dell'incrocio con via Italia.