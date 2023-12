Incendio | donna muore tra le fiamme | evacuato un palazzo di cinque piani

(Di sabato 30 dicembre 2023)a Roma: una tragica vicenda ha sconvolto la città, portando alla morte di un’anzianadi 95 anni. La vittima è rimasta intrappolata nel suo appartamento al primo piano in via dei Giornalisti. L’allarme è stato dato poco prima delle 18 da vari condomini, e i soccorsi sono giunti rapidamente sul posto. I vigili del fuoco, il personale del 118, i volontari della protezione civile e la polizia di Stato hanno lavorato incessantemente per controllare le, che hanno avuto origine tra il salone e la camera da letto. Nonostante gli sforzi, l’evacuazione di tutti gli inquilini dello stabile e le rapide operazioni di soccorso, il corpo dellaè stato ritrovato senza vita. Le cause dell’restano al momento ignote e sono oggetto di indagini. Questo incidente ha lasciato la ...

incendio in via dei giornalisti a Trionfale . Un rogo è divampato in un palazzo al civico 64 di via dei giornalisti a Roma poco prima delle 18. Sul ... (ilmessaggero)

incendio in via dei Giornalisti a Montemario . Un rogo è divampato in un palazzo al civico 64 di via dei Giornalisti a Roma poco prima delle 18. Sul ... (ilmessaggero)

commenta A Roma una donna è morta a causa di un incendio avvenuto in un appartamento al primo piano in via dei Giornalisti 64. Diversi inquilini sono ... (247.libero)

Rogo in un edificio di via dei Giornalisti Un Incendio oggi a Roma è divampato in un palazzo al civico 64 di via dei Giornalisti poco prima delle ... (sbircialanotizia)

Il rogo è scoppiato all'interno di una palazzina in via dei giornalisti, sul posto i vigili del fuoco e la polizia🔊 Ascolta articolo - Fiamme in un Palazzo nel Cuore di Roma Unè scoppiato oggi a Roma, precisamente al civico 64 di via dei Giornalisti, poco prima delle ... Trovata unaMorta al ...L’incendio si è sviluppato al piano primo di un edificio di sei. Sono stati evacuati dallo stabile invaso dal fumo diversi inquilini, ma all’interno dell’appartamento in fiamme è stato rinvenuto il ...Incendio in via dei Giornalisti a Montemario. Un rogo è divampato in un palazzo al civico 64 di via dei Giornalisti a Roma poco prima delle 18. Sul posto sono intervenuti i vigili del ...