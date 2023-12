Impianti fotovoltaici ed energia pulita | nell’ottava puntata di Ecofuturo si parla di abitazioni condominiali e condivisione dei consumi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 30 dicembre 2023) Nell’ultimadi questa quinta edizione diTV il tema che affrontiamo riguarda lee ladei. Oltre alle comunità energetiche rinnovabili, l’altro metodo per condividere glie l’è quello che coinvolge chi abita in uno stesso palazzo. La CER offre l’opportunità di abbattere i costi delle bollette e fare bene all’ambiente condividendo l’. Nellavediamo come si sono sviluppati glie le tecnologie a disposizione per produrre. Per migliorare il comfort dellesi possono realizzare ...