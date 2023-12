Impagnatiello a processo | tenterà la carta dell’infermità mentale?

Leggi su 361magazine

(Di sabato 30 dicembre 2023) Ecco la possibile mossa per cercare di evitare l’ergastolo Il prossimo 18 gennaio Alessandrosarà in tribunale per rispondere del femminicidio di Giulia Tramontano, sua fidanzata incinta del piccolo Thiago. Ala Procura contesta l’omicidio aggravato dai futili motivi, dalla crudeltà, dal vincolo della convivenza e la premeditazione. A difenderlo due legali donne, che potrebbero scegliere di giocare la, attraverso una perizia psichiatrica. Negli ultimi mesiha ricevuto nel carcere di San Vittore, dove è detenuto, la visita di un consulente psichiatrico. Lo scopo è capire se vi sono gli estremi per chiedere alla Corte un esame sulle sue condizioni psichiche. Nel trascorso di, come ...