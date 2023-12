Ilary Blasi-Bastian | aspettano un figlio? L’indiscrezione infiamma il gossip

(Di sabato 30 dicembre 2023)passa il Capodanno in Svizzera, la compagnia è sempre quella diMuller: i fan pensano già alla dolce attesa. Gli indizi. Aerei, treni e amori. Siamo alla fine per dar spazio a un nuovo inizio. È sicurache ha vissuto un 2023 da protagonista – prima la relazione conMuller dopo la separazione, poi la verità sul divorzio con Totti da milioni di visite su Netflix – e vuole fare lo stesso nel 2024. Intanto è confermata la sua presenza su Canale 5: tocca a lei portare avanti la tradizione dell’Isola dei Famosi. Sembrava non essere così, ma Piersilvio Berlusconi torna sui suoi passi. Un dietrofront dovuto al fatto che la conduttrice – anche dopo l’addio all’ex attaccante – fa ancora breccia nel cuore dei fan. Anzi, molti hanno preso benissimo il suo ...

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, Belén Rodriguez e Elio Lorenzoni, Ilary Blasi e Bastian Muller, Elisabetta Gregoraci: ecco dove saranno a ...