Il video di Emergency contro l' indifferenza | 28 mila morti in mare dal 2014 

(Di sabato 30 dicembre 2023) AGI - Passano gli anni e poco cambia. Anzi il rischio è l'assuefazione alle notizie tragiche, l'. C'è questo e molto altro nel breve filmato die Ogilvy “Uomo in”, realizzato per le festività. È messa in scena una favola distopica: su una spiaggia assolata un bagnino prova a salvare una persona che sta annegando a pochi metri dalla riva. I bagnanti lo bloccano con alcuni luoghi comuni su migrazioni e accoglienza: “Chissà da dove arriva quello lì”, “Ma poi dove lo mettiamo? Qui non ce lo voglio”, “Finché sanno che c'è qualcuno che li salva, continueranno a fare il bagno”. E ancora: “Quelli non hanno voglia di fare niente” e “Dovrebbero starsene a casa loro”. Circondato da un gruppo di persone che gli impediscono di muoversi, il bagnino non riesce a buttarsi in acqua. E l'uomo in...

