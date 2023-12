Il Tottenham potrebbe presto presentare un’offerta per ingaggiare Radu Dragusin

(Di sabato 30 dicembre 2023) Breaking: IlHotspur sta cercando di portare rinforzi difensivi il mese prossimo e ha identificatocome obiettivo. Secondo Fabrizio Romanovogliono affrontarela loro situazione difensiva e hanno già aperto i colloqui con il Genoa per una mossa per il 21enne difensore centrale. Romano sostiene che a breveessere presentatae resta da vedere se le due parti riusciranno a trovare un accordo. Il rumeno è stato un giocatore di qualità per il Genoa e ha la capacità di fare bene anche in Premier League. Ilha un disperato bisogno di rinforzi difensivi, soprattutto dopo gli infortuni subiti da Cristian Romero e Micky van de Ven. Anche Eric Dier è stato collegato all’uscita dal club. Il...

Leonardo Spinazzolalasciare la Roma e la Serie A a gennaio. Sull'esterno ex Juventus, in scadenza di contratto ... LUCAS MOURA (esterno, 31 anni) dalal San Paolo costo: parametro ...La Juventus non sembra in grado do poter soddisfare per il. Quindi non escludo che la Juve a gennaio non faccia niente a centrocampo. Poi c'è un sogno che si chiama Sancho ....La Juventus ha messo gli occhi sul talento danese Hojbjerg, ma la strada per il suo acquisto non sembra semplice.La partita Brighton - Tottenham di Giovedì 28 dicembre 2023 in diretta: nel primo tempo in gol con Hinshelwood e Joao Pedro conservano il doppio vantaggio nella ripresa con Estupinan e ancora Joao Ped ...