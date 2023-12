Il Sudafrica denuncia Israele per genocidio all’ICJ

Ora unque ils'è rivolto non a quello chiamato Corte penale internazionale (ICC, il ... Ladel Sud Africa sostiene che Israele sta violando i suoi obblighi ai sensi del trattato, ...Ladell'ONU L' ONU anche oggila gravità della situazione umanitaria, con il sud ... La7.it - Ilè stato paese amico di Israele per lunghi anni, ora sembra non esserlo più. ...Secondo Osama Hamdan, esponente dell'organizzazione in Libano, "Israele diffonde notizie false per respingere pressioni interne su ostaggi". Appello Onu per aumento urgente degli aiuti: "Popolazione e ...Continuano a far discutere e lo faranno ancora per qualche tempo le frasi decisamente dure del presidente di Cuba Miguel Diaz-Canel nei confronti di Israele, “Stato terrorista“ che starebbe compiendo ...