Il ritorno di Isco | perché “El Magìa” ci è mancato così tanto

(Di sabato 30 dicembre 2023) Il soprannome, o “nick” che dir si voglia, è qualcosa che spesso rimane appiccicato per sempre. Alcuni se lo sono trovati autonomamente, altri se lo portano dietro come eredità di un periodo precedente della vita ed affibbiato da amici, familiari, o vecchi allenatori traendo spunto dalle cose più...

L'ex first lady è comparsa ad una cerimonia per la naturalizzazione di 25 nuovi America ni a Washington. Polemiche per il suo discorso sul tema della ... (ilgiornale)

Sulall'Inter di Romelu Lukaku , Capello è assai più cauto: "Quando un giocatore e stato ... Insomma, i disoccupati di lusso come Dybala, Bernardeschi, Mertens,squarciano un velo di Maya ...Sulall'Inter di Romelu Lukaku , Capello è assai più cauto: "Quando un giocatore e stato ... Insomma, i disoccupati di lusso come Dybala, Bernardeschi, Mertens,squarciano un velo di Maya ...Le parole di Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, sulla stagione di Stefano Pioli con i rossoneri Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, ha parlato a gazzetta.it del futuro di Pio ...La Juventus torna a vincere e lo fa a Frosinone grazie al ritorno al gol di Dusan Vlahovic, ma soprattutto alla prima gioia in Serie A di Kenan Yildiz..