Il peso delle Feste | glicogeno e acqua

(Di sabato 30 dicembre 2023) Oggi scrivo un argomento di fisiologia della nutrizione che vuole descrivere un aspetto di cronaca quotidiana. L’aumento delcorporeo in questi giorni di festa a tavola e’ causato da una reazione cellulare: aumento delnei muscoli e nel fegato. Ilsi forma dal glucosio alimentare, derivato dalla dose giornaliera di carboidrati alimentari. Ilcostituisce la riserva glucidica depositata nel fegato, necessaria sopratutto per il cervello, organo che utilizza solo il glucosio come sua base energetica per funzionare. Ilsi deposita anche nei muscoli. Il fegato pensa a fornire energia sopratutto al cervello mandando a questo organo almeno 100 grammi di glucosio al giorno. I muscoli pensano solo a stessi, assorbono glucosio e non lo cedono più! Mangiare alimenti ...

