Il nuovo teaser trailer della settima stagione di 9-1-1 anticipa un terrificante incidente

Leggi su movieplayer

(Di sabato 30 dicembre 2023) Neldi 9-1-1 distribuito da ABC una nave da crociera esplode mentre si avventura in mezzo all'oceano. Ilnadi 9-1-1 diffuso da ABCunsu una nave da crociera. La sestadi 9-1-1 si è conclusa nel maggio 2023 lasciando alcune trame in sospeso. Ladi 9-1-1 è prevista per il 14 marzo 2024. Ilmostra una nave da crociera che viene improvvisamente scossa da un'esplosione mentre si avventura nell'oceano. Si sente poi un passeggero a bordo chiamare il 911 per chiedere aiuto ...