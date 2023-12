Il Napoli su Dragusin | ma il Tottenham non molla | Spurs pronti ad accettare la richiesta del Genoa

Leggi su napolipiu

(Di sabato 30 dicembre 2023), difensore del, conteso da. Ultim’ora sulle trattative e la mega-offerta. Calcio mercato Serie A in fermento. NOTIZIE MERCATO. Ilè sulle tracce del difensore del, Radu, ma la strada verso l’acquisizione del giocatore sembra essere in salita per gli azzurri. La competizione è serrata, e ilgode di un vantaggio iniziale nelle trattative.ha recentemente impressionato nel match contro l’Inter, segnando la sua seconda rete in questa stagione di Serie A. Il difensore, promosso dalla Serie B, ha attirato l’attenzione anche dalla Premier League, con ilche ha manifestato un forte interesse nel giovane centrale classe ...