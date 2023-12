Il Napoli | finito nel buco nero | rischia di restarci Non ci sono segnali di guarigione Il Giornale

(Di sabato 30 dicembre 2023) Il giudizio delsulla partita di ieri sera del. Contro il Monza, la squadra di Mazzarri non riesce a segnare e finisce 0-0. Più vicini al gol i brianzoli che falliscono un calcio di rigore (mano di Mario Rui) con Pessina. Meret para e salva baracca e burattini. Quella delè stata una partita senza infamia e senza lode. Gli azzurri ci hanno provato ma non hanno sfondato il muro creato da Palladino. Ilnon segna da tre partite consecutive: “Quello dell’attacco atomico è soltanto uno dei pallidi ricordi delcampione. Terza partita consecutiva senza gol e senza vittoria, i campionifiniti nelno diperché dalla panchina e dal campo non arrivano ...

L'allenatore degli azzurri parla della scelta di puntare sul Cholito solo a pochi minuti dalla fine del match col Monza ...Il Milan e il Napoli sono in corsa per uno stesso obiettivo a centrocampo: l'operazione si può concludere per una cifra non molto alta.