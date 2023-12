“Il mio fidanzato si è fermato a mangiare tre doppi cheeseburger prima della cena di Natale da mia madre | perché?” Le risposte nei commenti | “Sa qualcosa che tu non sai”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 30 dicembre 2023) Come reagireste se il vostrosi fermasse in un McDonald’s pertree patatine frittedi venire a pranzo a casa dei vostri genitori? Ebbene, Brittany Rae, una tiktoker statuintense che ha pure immortalato la s, non l’ha presa benissimo. Il video, caricato sulla sua pagina @brittneyraetoday lo scorso il 24 dicembre, ha oltre 2 milioni di visualizzazioni e 2600. Lei, blogger che si occuna di alimentazione e cucina sana, ha spiegato: “Lui mangia tredi venire adalla mia famiglia, la vigilia di. E pensare che noi siamo abituati a stare leggeri così da non far avanzare nulla di quello che viene ...