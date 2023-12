Il malore mentre è al volante | poi lo schianto | imprenditore muore a 55 anni

Malore in mare , mentre fa kitesurf , per il tenente colonnello del Guardia di Finanza, Roberto Russo , comandante del Nucleo di polizia economico ... (feedpress.me)

San Benedetto del Tronto è stata scossa dalla tragica notizia della morte di Stefania Camela, 47 anni , un volto conosciuto e amato in città per il ... (thesocialpost)

San Benedetto del Tronto sotto choc per la morte della 47enne Stefania Camela , molto conosciuta in città che lavorava in Comune nello staff del ... (ilmessaggero)

San Benedetto del Tronto sotto choc per la morte della 47enne Stefania Camela , molto conosciuta in città che lavorava in Comune nello staff del ... (ilmattino)

È morta all’età di 46 anni l’attrice spagnola Itziar Castro . Conosciuta per la celebre serie Netflix, Vis a Vis, in cui interpretava la detenuta ... (ilfattoquotidiano)

Ilè sopraggiunto ieri, venerdì 29 dicembre,gareggiava sul circuito privato The Concours Club di Opa - Llocka, in Florida, insieme a suo figlio. A confermare la scomparsa della ...Gil de Ferran è morto dopo uncorreva col figlio . Chi era Gil de Ferran: un mito dell'Indycar che ha sfiorato la F1 . Indycar in lutto per la morte di Gil de Ferran . Anche la F1 ...Sono ancora gravi le condizioni del professore Vittorio Emanuele Parsi, docente di Relazioni internazionali all'Università Cattolica di Milano, ricoverato d'urgenza a ...Parsi si è sentito male a Cortina durante la presentazione del suo ultimo libro: è ricoverato in prognosi riservata a Treviso ...