Il lato oscuro delle cucine stellate Anche gli chef italiani rivelano nonnismo e violenze | «Un ragazzo ustionato perché gli spinaci erano tiepidi»

(Di sabato 30 dicembre 2023) Dopo lo scandalo che ha travolto lostelfrancese Aurélien Largeau, indagato per violenza sessuale e accusato di «umiliante», spuntano a cascata nuove testimonianze che riguardanoil nostro Paese. Tra questi il notoDario Tornatore del ristorante ContAnima nell’hotel Laurin di Bolzano che rivela a la Repubblica di come 15 anni fa, in un ristorante premiato con due stelle Michelin a Londra, ha assistito a una scena scioccante: un aiuto cuoco è stato punito bruciandogli il braccio con una paletta rovente per aver servito degliinvece che roventi, con l’avvertimento di volerli «bollenti come questa paletta». E – aggiunge – «in quel momento nessuno fiatò». In certi ambienti della ristorazione, il confine tra il lavoro duro e il ...

Dopo lo scandalo che ha travolto lo chef stellato francese Aurélien Largeau, indagato per violenza sessuale e accusato di "umiliante nonnismo", spuntano a cascata nuove testimonianze che riguardano ...È già da un po' che si commentano i dati positivi sull'occupazione: l'Istat certifica l'ennesimo record storico italiano a ottobre con il 61,8 per cento di tasso di occupazione, dato che comunque non ...Gela. Nell’ultimo anno il super bonus 110% ha rappresentato la panacea di tutti i mali per il settore edile in crisi. Tra Gela e Butera sono decine i cantieri aperti e sono tantissime le ditte di ...La luna, oltre la faccia luminosa che ci mostra durante la notte, ha anche quella nascosta. Quella parte non è visibile dal nostro pianeta perché, sia la luna che la terra, ruotano in maniera sincrona ...