Il governo Meloni ha dichiarato guerra ai poveri | chi tra loro l’ha votato è stato usato e tradito

(Di sabato 30 dicembre 2023) Uno dei tratti distintivi del, dalla sua elezione a oggi, èsicuramente quello di voler dichiarareai: non tanto alla povertà come condizione di diseguaglianza sociale, ma più propriamente a tutte quelle donne e uomini che si trovano nell’impossibilità di soddisfare i propri bisogni primari. Per questola povertà non è un ostacolo che lodeve rimuovere affinché le persone possano godere dei diritti riconosciuti dall’ordinamento, ma una colpa di cui vergognarsi, e che in qualche modo deve essere espiata individualmente. Con ciò non vogliamo sostenere che la povertà dilagante in Italia (secondo i dati Istat nel 2022 ierano 5.600.000, circa il 10% della popolazione residente) sia imputabile al solo ...