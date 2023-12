Il governo chiede la quinta rata del Pnrr ma la sinistra tifa ancora contro

Leggi su iltempo

(Di sabato 30 dicembre 2023) Il giorno dopo la richiesta del pagamento delladelin cui figurano, tra i 52 obiettivi da oltre 10,6 miliardi di euro, investimenti importanti in comparti strategici, si rincorrono le reazioni di maggioranza e opposizione. Soddisfatto, ovviamente, il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il, Raffaele Fitto. «Come già avvenuto per la quarta, anche per la richiesta dellal'Italia si conferma in anticipo sui tempi rispetto a tutti gli altri Stati membri» prosegue Fitto. «Un risultato straordinario che è frutto di un grande lavoro di squadra e di un dialogo costante e positivo con la Commissione europea», aggiunge Fitto, concludendo: «Sappiamo che la fase di assessment sarà come sempre molto rigorosa ma da parte nostra siamo ...