Il Genoa rallenta la corsa dell' Inter | 1-1 a Marassi

(Di sabato 30 dicembre 2023) AGI - Un ottimorompe la striscia di quattro vittorie di fila, fermandola sul pareggio nell'ultima gara del 2023. Afinisce 1-1 con il botta e risposta nel primo tempo tra Arnautovic e Dragusin: la squadra di Inzaghi si porta momentaneamente a +5 sul secondo postoa Juve (impegnata domani con la Roma), ma fallisce il primo match point per il titolo di 'campione d'inverno'. Gli uomini di Gilardino, invece, centrano un altro grande risultato con una big salendo a quota 20 punti in classifica. I nerazzurri provano a fare la gara sin dai primi minuti, spaventando i padroni di casa prima con una conclusione sballata di Mkhitaryan, poi con un colpo di testa di Thuram su cross di Arnautovic bloccato senza troppi problemi da Martinez. Gli ospiti sembrano ...

