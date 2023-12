Il G7 a Mirabella Eclano | Ruggiero | “Evento senza precedenti in Irpinia”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 30 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha in programma di presiedere il G7 a“. Questo, darà grande risalto non solo a, ma anche a tutta l’”. E’ quanto afferma il sindaco, Giancarlo. “Lavoriamo intensamente da mesi, da quando la nostra città è stata proposta per la presidenza. Si sono tenuti vari incontri con lo staff tecnico del Presidente per organizzare al meglio questodi straordinaria rilevanza. A partire dal 1° gennaio, l’Italia sarà alla guida, per la settima volta, del summit tra i leader delle principali democrazie industrializzate mondiali, e il Ministro dell’Interno prevede di incontrare i ...