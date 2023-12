Il Decreto Calo | José Mourinho e Rey Carlo Ancelotti

Pensieri seri e liberi di fine anno, un anno di grandi soddisfazioni - il novantanovesimo - per il Corriere dello Sport - Stadio. Parto dall'addio alCrescita , la tassazione agevolata indiscriminata per i calciatori provenienti dall'estero. Giusto qualche numero: dal 2019, anno dell'introduzione della norma, a oggi, la quota stranieri ...Maggio Rafforzato il taglio del cuneo fiscale nelLavoro varato dal Consiglio dei ministri ... Ma l'affluenza è in netto. Giugno Addio a Silvio Berlusconi e a 30 anni di politica vissuti in ...Decreto crescita, l'Avv Sandulli, esperto in diritto sportivo, è intervenuto in esclusiva a Tag24 per fare chiarezza sulla mancata proroga ...La riforma fiscale prende avvio in compagnia del decreto Milleproroghe. Unificati i primi due scaglioni, ma rimangno le disparità.