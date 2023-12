Il caso Ferragni | una lezione di educazione civica da fare in classe!

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 30 dicembre 2023) Era il mese di dicembre di tre anni fa, quando su questo giornale, in occasione della consegna dell’Ambrogino a Chiarae Fedez, scrivevo: “la carità coi soldi in tasca è facile. Fin troppo. Ci sono migliaia di persone che ogni giorno compiono gesti d’amore verso gli altri senza avere un centesimo in tasca oppure con uno stipendio da meno di mille euro. Conosco clochard che quando hanno qualcosa tra le mani fanno del bene agli altri. Se sei famoso, come lo sono loro, puoi andare ad imbustare frutta e verdura senza farlo sapere a nessuno. Questo sarebbe stato un vero gesto di carità. So di attori teatrali, colleghi giornalisti, ex magistrati che vanno in carcere, che frequentano le comunità di recupero, che si danno daper chi è senza un tetto, senza farsi pubblicità. Senza clamore. Senzasoldi. I ...