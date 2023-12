Il Bologna crolla ad Udine | pari a reti bianche tra Cagliari ed Empoli

Quarta sconfitta in Eurolega per la Virtus Bologna , che cade in Germania contro il Bayern Monaco . La squadra di Luca Banchi crolla totalmente ... (oasport)

Quarta sconfitta in Eurolega per la Virtus Bologna , che cade in Germania contro il Bayern Monaco . La squadra di Luca Banchi crolla totalmente ... (oasport)

Le pagelle di Udinese -3 - 0 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la diciottesima giornata di Serie A 2023/2024.improvvisamente, e in maniera abbastanza netta, la squadra di Thiago ...... e apparsi un po' imballati come già col Lecce oltre che colin Coppa Italia. Difficile ... Dragusin svetta su evoluzione da angolo, Sommer non è perfetto eil record di nessun gol subito ...La squadra di Thiago Motta crolla al Friuli e cede alla Fiorentina il quarto posto. Gara opaca dei rossoblù, sempre in balia degli avversari, primo successo ...Fine dell'anno amara per il Bologna che crolla nell'ultima del 2023 contro l'Udinese. La squadra di Cioffi si impone in casa con un netto 3-0 che non ammette repliche firmato da Pereyra, Lucca e ...