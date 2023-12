Il 2023 in ventitré immagini

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 30 dicembre 2023) Dall'arresto del boss mafioso Matteo Messina Denaro dopo trent'anni di latitanza alla morte del Cav., passando per la foto di Papa Francesco avvolto in un piumino oversize, generata dall'intelligenza artificiale e divenuta virale sul web. E poi ancora, il caso del sommergibile Titan che ha tenuto per giorni mezzo mondo con il fiato sospeso, lo sbarco dell'India sulla Luna, l'incoronazione di Re Carlo III e l'alluvione in Emilia-Romagna: eventi racchiusi in fotografie che raccontano ile che resteranno impresse nella memoria collettiva. L'anno appena trascorso si apriva, il 5 gennaio, con il funerale del Papa emerito Benedetto XVI, morto l'ultimo giorno del 2022. Le fotografie di quei giorni mostrano una Piazza San Pietro gremita di fedeli. Tra ledifficili da scordare, poi, ci sono quelle delle guerre: ilsegna ...