Il 2023 delle famiglie reali | i fatti più importanti

(Di sabato 30 dicembre 2023) L’annoper lesi apre con uno scandalo annunciato: il 10 gennaio esce l’autobiografia del Principe Harry, Spare. All’interno del libro ci sono molte accuse rivolte ai Windsor che, come al solito, decidono di non rispondere. Il libro è un successo, vengono vendute un milione e quattrocento mila copie nelle prime 24 ore. A novembre un altro libro crea un po’ di scompiglio alla corte inglese: l’uscita nelle librerie di Endgame, scritto dal giornalista molto vicino ai Sussex, Omid Scobie, che attacca in più fronti la famiglia reale britannica. Nella versione olandese del libro escono “per errore” addirittura i nomi deiche avrebbero fatto commenti razzisti sul colore della pelle di Archie. In questo caso in pochi giorni tutto il clamore è svanito come una bolla di sapone, proprio come era ...