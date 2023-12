Il 2023 degli italiani segnato dall' orrore dei femminicidi Sinner personaggio dell' anno più di Meloni

Venerdì 29 dicembre (ore 11.30) andrà in scena il superG maschile di Bormio , prova valida per la Coppa del Mondo 2023 -2024 di sci alpino . Si ... (oasport)

... si aspetta un aumento di quasi il nove per cento delle entrate per l'anno finanziario, ...7 miliardi di dollari), registrando la crescita più rapidaultimi anni, grazie alla ripresa del ...La sola 500 elettrica, che probabilmente attesterà la produzionea circa 78mila unità, non è sufficiente a garantire la missione produttiva dello stabilimento e la stabilità occupazionale...Raccomandazioni ai genitori di vigilare sul corretto uso di fuochi pirotecnici nei luoghi privati, sul rispetto delle istruzioni e per evitare che i minori raccolgano ordigni inesplosi e ai ...Martedì 2 gennaio riprendono gli interventi chirurgici nel reparto di Ortopedia dell'ospedale di Ostuni. L'unità operativa garantirà h24 attività chirurgica programmata a bassa e alta intensità. Nei g ...