Ieri in Campania | uomo travolto dal trattore in Irpinia | donna ustionata nel Napoletano

(Di sabato 30 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI fatti più importanti della giornata di, venerdì 29 dicembre 2023. Avellino – A Frigento, unè mortodal suomentre era di ritorno a casa, dopo aver raccolto un carico di legna in un fondo agricolo. (LEGGI QUI) Benevento – Si è tenuta davanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il processo a carico del boss Vincenzo Carfora, alias “O’ Cantante”, 54 anni di Forchia, imputato di associazione camorristica e di estorsioni aggravate dal metodo mafioso, difeso di fiducia dall’avvocato Vittorio Fucci. (LEGGI QUI) Caserta – Sequestro di pesce in due esercizi di Trentola Ducenta, nel Casertano, per diverse violazioni amministrative relative alla mancanza di etichette informative ritenute essenziali per i consumatori; sanzione per alcune migliaia di euro ai ...

Così il governatore della Vincenzo De luca ha commentato la sua caduta a terra di, immortalata in un video molto visto sui social. L'ironia De Luca, a margine della conferenza stampa di fine ..."Intendiamo impegnarci nel 2024 in maniera strutturale sull'obiettivo di una legge regionale sulla famiglia. Abbiamo in Italia una crisi di natalità, abbiamo un inverno demografico". (ANSA) ...La Campania ha ricordato de Luca sta combattendo per sbloccare i fondi per lo sviluppo e la coesione, destinati per legge, per l'80%, al Sud e bloccati da un ...