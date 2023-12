I virus che verranno | dall’influenza suina ai super batteri | le minacce e le sfide in agenda per il 2024

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 30 dicembre 2023) Non di solimuore l’uomo, è vero: eppure leche ci attendono per ilchiamano addetti ai lavori e pazienti ad affrontare la battaglia contro i nuoviche si moltiplicano. Anche perché, se da un lato è vero che ad oggi l’uomo è sicuramente debitore della sua longevità allo sviluppo (nella seconda metà del XX secolo) degli antibiotici, è altresì evidente ormai che il loro utilizzo prolungato ha finito per selezionare l’emergenza, la moltiplicazione e la diffusione di ceppici che producono enzimi in grado di vanificarne l’azione. E allora è proprio questa la sfida più ardua in calendario a partire dall’anno che verrà: la lotta all’antibiotico resistenza (AMR, Antimicrobial Resistance). Un fenomeno che è via via aumentato, soprattutto a livello ospedaliero ma anche nelle ...