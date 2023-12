I social e quelle citazioni di George Orwell totalmente sbagliate | spieghiamo il trend

Massimo Garavaglia, presidente della Commissione Finanze del Senato, leghista della prima ora, spiega in un'intervista ad Affaritaliani.it quali sono ... (affaritaliani)

... il prestigio sociale sono tutti insuppellettili che riempiono la casa. Alcuni straordinari:... che realizzano contenuti per bambini, che mostrano suiil loro nuovo Rolex, o quando ci ...... che confondono il significato di antisemitismo e islamofobia, hanno inondato le notizie e i...fare i conti con nuove grida di censura non solo nelle istituzioni pubbliche ma anche in...