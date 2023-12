I pronostici di sabato 30 dicembre | Serie A e Premier League

(Di sabato 30 dicembre 2023) Idi30: si chiude il 2023 dellaA, in campo anchealtri campionati minori. Il 2023 dellaA chiude i battenti questocon ben sei partite in programma: vittorie interne alla portata per Atalanta e Milan rispettivamente contro Lecce e Sassuolo, promette scintille il big match tra Juventus e Roma. Mourinho e Allegri (Lapresse) – IlVeggente.itSarà una sfida soprattutto di nervi tra due squadre raramente spettacolari nel gioco: molto probabilmente il numero di cartellini mostrati dall’arbitro Sozza sarà superiore a quello complessivo dei gol segnati.altre partite Si gioca anche indove Aston Villa e Manchester City ...

Pioli dopo l’affannoso pareggio in rimonta del Milan contro la Salernitana, un 2-2 che Tomori nel primo tempo e Jovic al 90? hanno firmato per ... (infobetting)

Perciò il Bologna fa sul serio anche per il quarto posto e la settimana prima delle feste è stata trionfale per gli uomini di Thiago Motta che hanno ... (infobetting)

La lotta per il titolo tra Celtic e Rangers potrebbe essere davvero tale in questa stagione, nel senso che spesso questo duello nei fatti si ... (infobetting)

Milan - Sassuolo Verona - Salernitana 20.45 Juventus - Roma per oggi, 30 dicembre 2023 Calcio in tv oggi, 30 dicembre 2023 Nottingham Forest-Manchester United è una partita della ventesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: tv, formazioni, pronostici.