I Pooh protagonisti del Capodanno salernitano

Capodanno in Piazza Libertà a Salerno , protagonisti i Pooh arriva la conferma dalla band musicale storica Capodanno in Piazza Libertà a Salerno , ... (puntomagazine)

Saranno idel Capodanno in Piazza a Salerno. L'accesso alla festa organizzata dal Comune di Salerno con il sostegno della Regione Campania, in Piazza della Libertà domenica 31 dicembre, è ...Cresce infatti l'attesa per il grande concerto che il I gennaio vedràsul palco allestito sulle aree di risulta e che promette di attrarre una folta rappresentanza dei fan che la ...Saranno i Pooh i protagonisti del Capodanno in Piazza a Salerno. L'accesso alla festa organizzata dal Comune di Salerno con il sostegno della Regione Campania, ...Pescara si prepara agli appuntamenti di musica e spettacolo che accompagneranno verso il nuovo anno i residenti e i visitatori : Umberto Smaila e i Pooh ...