I parti di 4 giorni in 24 ore | insolito ‘baby-boom’ all’ospedale San Paolo di Milano

(Di sabato 30 dicembre 2023) (Adnkronos) –, 28-29 dicembre. Nella metropoli fervono i preparativi per il saluto al vecchio anno e il benvenuto al 2024. Sui giornali tiene banco il boom di casi di influenza che affolla i pronto soccorso della regione. AncheSanc’è una certa frenesia, ma i virus non c’entrano. Il motivo è diverso, stavolta ‘lieto’. Il fermento è nell’Unità operativa di Ostetricia e Ginecologia diretta da Anna Maria Marconi. Nelle ultime 24 ore ostetriche, ginecologi, puericultrici, operatori sono stati alle prese con un inatteso ‘di cicogne: sono nati 12 bebè. In pratica, idi 4(3-3,5 è la media giornaliera del reparto, 1.200 l’anno), concentrati tra le 12.26 del 28 dicembre e le 12.32 del 29. In tutto 7 femmine e 5 maschi, da 4 mamme straniere e 7 ...