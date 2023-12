I nostri articoli preferiti del 2023

Leggi su ultimouomo

(Di sabato 30 dicembre 2023) Ilè stato il primo anno intero di indipendenza per Ultimo Uomo e se le liste di fine anno servono a fare un bilancio, che anno è stato il nostro? Non si chiede all’oste se il vino è buono, certo, ma infatti siete voi a dover giudicare il nostro lavoro. Quello che possiamo fare noi, e lo vorremmo fare in questo articolo, è sottolineare quello che crediamo sia stato fatto particolarmente bene, e che magari, per qualche ragione, ve lo siete perso. Siamo felici di tutti i quasi 2000scritti quest’anno – anche se poi magari tra qualche tempo ci pentiremo di qualcosa – ma ad alcuni di loro siamo un po’ più affezionati, o comunque pensiamo non abbiano avuto l’attenzione che meritavano nel momento in cui sono usciti. Ecco . Giocare sull’acqua, di Gianni Montieri 17 gennaioChiudete gli occhi, è autunno ma fa un ...