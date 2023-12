I gioielli di Chiara Ferragni svenduti a metà prezzo

(Di sabato 30 dicembre 2023) La gioielleria Bavarelli di Ferrara, una delle prime ad aderire al progetto dinel 2021, si trova ora ad affrontare una situazione difficile, annunciando lo svendimento dei prodotti del brand con sconti fino al 50%. Il titolare, intervistato dal Corriere di Bologna, ha dito la fine della collaborazione con l'influencer, attribuendo il calo delle vendite a una mancata promozione adeguata e alla scarsa attrattiva dei prodotti.L'accordo conprevedeva la vendita, nel negozio di Ferrara, dicome collane, anelli, braccialetti e orologi. Tuttavia, secondo quanto dito dal titolare, la scelta di non rinnovare l'accordo non è legata alle controversie che hanno coinvolto recentemente l'imprenditrice, come il "Pandoro-gate" e ...

