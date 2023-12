I gioielli di Chiara Ferragni svenduti a metà prezzo | il commerciante di Ferrara si arrende | «Calo già in tempi non sospetti | non rinnoviamo»

Leggi su open.online

(Di sabato 30 dicembre 2023) Sono delusi i proprietari dellaera Bavarelli di. Due anni fa hanno deciso di vendere nel proprio negozio idel brand, convinti sarebbe stato un successo. Ma ora, confida il titolare al Corriere di Bologna, «stiamo svendendo tutto con sconti fino al 50%». Mentre per il futuro, sono certi: «Non rinnoveremo più l’accordo con il marchio che si è affidato a Morellato per la realizzazione di collane, anelli, braccialetti e orologi». La mancata vendita dei prodotti non ha però nulla a che vedere con le vicende che hanno coinvolto l’imprenditrice nell’ultimo periodo. In primis, il “Pandoro-gate”, scoppiato dopo la multa da un milione di euro ad alcune società a lei riconducibili inflitta dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per «pratica commerciale ...