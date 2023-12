I giganti del web pagano meno tasse delle aziende del Molise | un’elusione scandalo da 100 miliardi

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 30 dicembre 2023) Nel 2022 le 25 principali Web company (idel web) presenti in Italia hanno versato solo 162 milioni di imposte sul reddito al nostro Erario. Non solo. Tra il 2014 e il 2022 queste 25 multinazionali presenti in Italia hanno eluso le Amministrazioni finanziarie dei paesi in cui esercitano l’attività per 99,7di euro: di cui 49 tra il 2014 e il 2018 e 50,7 tra il 2019 e il 2022. A denunciarlo è l’Ufficio studi della Cgia che ha recuperato i dati riportati nei comunicati stampa pubblicati negli anni dall’Area Studi di Mediobanca. “Tutto questo è avvenuto grazie al fatto che una parte importante degli utili ante imposte realizzati da questidel web è stata ”trasferita” nei Paesi a fiscalità agevolata, garantendo a questi grandi gruppi risparmi fiscali miliardari. Un comportamento alquanto discutibile che, teniamo a ...