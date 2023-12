I conti in tasca a San Siro

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 30 dicembre 2023) Il calcio trascina idi San. Nella stagione 2022/23, infatti, il bilancio del Meazza ha segnato un record di entrate e utile, trainato dai successi di Inter e Milan in Champions League. M-I Stadio, società partecipata congiuntamente dai due club per gestire l’impianto, ha reso noti ricavi di 27,1 milioni di euro (+37 per cento rispetto al 2021/22) e un utile di 3,6 milioni di euro, facendo registrare il suo massimo storico. La maggior parte dei ricavi deriva dalla presenza di Inter e Milan a San, con l’affitto versato dai club pari a 9,1 milioni di euro e ulteriori 2 milioni in “riaddebiti intercompany” legati alla gestione dell’impianto. Il rapporto con i due club rappresenta circa il 41 per cento del fatturato complessivo di M-I Stadio, confermando l’influenza significativa della sola presenza delle squadre ...