I Carabinieri arrestano un ladro e donano la refurtiva alla parrocchia

Leggi su anteprima24

(Di sabato 30 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiche diventa un dono di Natale: è l’iniziativa della procura di Napoli nord e dei, dopo l’arresto di un uomo che, forzando la portiera di alcune auto, aveva fatto incetta di buste della spesa e di articoli di vario genere. Ilè stato intercettato a Teverola, un popoloso centro della provincia di Caserta. Un uomo del posto, mentre passeggiava in via Salvo D’Acquisto, nota una persona avvicinarsi alle auto in sosta: ne forza le portiere e, più in fretta che può, si impossessa di tutto ciò che riesce a prelevare. Il cittadino decide di telefonare a un suo amico carabiniere, un brigadiere della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano in Campania. Il militare, che abita a Trentola, ha da poco terminato il proprio turno di ...