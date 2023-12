I 5 migliori dispositivi elettronici del 2023

Leggi su panorama

(Di sabato 30 dicembre 2023) Protagonista indiscussa delè l'intelligenza artificiale, diventata fenomeno di massa grazie a ChatGPT, Midjourney e Dall-E 2, i più noti tool di IA generativa, strumenti in grado di generare testi e immagini in base al prompt di partenza, cioè la richiesta base che è sempre testuale. Per quanto si è solo all'inizio di quella che potrebbe rivelarsi una rivoluzione tecnologica al pari di quanto avvenuto con internet e la futura società digitale, il mercato tecnologico è anche e soprattutto rappresentato dalla sequenza di prodotti che si susseguono alzando l'asticella dell'innovazione per migliorare servizi, funzionalità e l'esperienza d'uso di chi li utilizza. L'anno che sta per chiudersi è stato abbastanza ricco di novità da questo punto di vista, quindi dopo lunghe valutazioni e qualche rinuncia dolorosa, ecco 5+1visti negli ultimi ...