I 20 gol più belli nella storia del calcio | secondo gli esperti

(Di sabato 30 dicembre 2023) I gol piùdelhanno tutti qualcosa in comune: ognuno attira immediatamente l'attenzione del pubblico composto da una gigantesca comunità di spettatori uniti dallo stesso stupore e da un'incontenibile sferzata emotiva. Sia che si assista al gol dal vivo o se ne riceva un link attraverso i social media, la reazione è sempre la stessa: da soli e in compagnia si grida in preda al brivido di avere appena visto qualcosa fino a quell'istante ritenuto impossibile. A spingerci a compilare questa spettacolare graduatoria di GQ è stato il gran numero di bei gol ammirati nel corso del 2023. C'è stato il capolavoro di Richarlison per il Brasile contro la Serbia, la superba missione in solitaria di Sam Kerr nel match dell'Australia contro l'Inghilterra e Victor Osimhen del Napoli che ha regolato la Roma ...