I 10 momenti cult del 2023

Leggi su screenworld

(Di sabato 30 dicembre 2023) Solito vizio di fine anno. Guardiamo indietro prima di andare avanti. E allora, facciamo così; prendiamo gli ultimi dodici mesi e mettiamoli uno accanto all’altro. Come si faceva nelle vecchie foto di classe. Guardiamo questa fotografia e cerchiamo di capire insieme cosa ci porteremo dietro (e dentro) di questoormai agli sgoccioli. E siccome il regno di ScreenWorld è lo schermo, lo faremo fotografando i diecipiù emblematici e iconici dellaura pop tra film, serie e videogiochi. Non solo singoli eventi che hanno lasciato il segno, ma anche tormentoni, trend e ovviamente anche meme. Eccoli in rigoroso ordine cronologico. Mettete in fresco lo spumante, preparate lo zucchero a velo per il pandoro e scattiamo questa foto, va. 1. L’amore di The Last of Us Ellie e Joel in The Last of Us – © HBOL’anno ...